Marvel's Blade: l'engine utilizzato per lo sviluppo potrebbe essere stato svelato

A sua volta, il Void Engine è basato sul motore Tech 6 , ovvero l'engine sviluppato da id Software internamente e utilizzato anche per i giochi del team in questione, cosa che dimostra lo scambio di conoscenze e tecnologie all'interno dei team di ZeniMax, ora tutti all'interno della galassia Xbox Game Studios.

In base a quanto trapelato dal curriculum di Thomas Mothe, senior Lighting artist di Arkane Lyon, Marvel's Blade sembra sia basato sul Void Engine , ovvero lo stesso motore grafico utilizzato dal team per le sue produzioni precedenti, compresi Deathloop e Dishonored 2 .

Marvel's Blade è il nuovo gioco di Arkane Lyon che rappresenta una notevole novità in termini di soggetto per il team, ma sembra comunque destinato a seguire alcune tradizioni anche per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, considerando che l' engine di base sembra essere lo stesso usato dal team per le produzioni precedenti.

I punti di collegamento non mancano

Marvel's Blade, un concept art

Sebbene l'informazione non sia confermata, la scelta non stupirebbe: Arkane Lyon è ormai esperta nell'utilizzo di tale motore grafico e questo rappresenta una base ideale per la costruzione di Marvel's Blade, considerando anche che le caratteristiche del gioco sembrano parzialmente simili a quelle dei giochi precedenti.



In base a quanto riferito dagli sviluppatori, dovrebbe trattarsi di un gioco d'azione in terza persona ambientato in una particolare versione di Parigi, ovviamente ispirata ai fumetti Marvel di Blade. La visuale è dunque fondamentalmente diversa, ma le caratteristiche potrebbe avere qualcosa a che fare con gli immersive sim tipici di Arkane.