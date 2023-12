Sword Art Online: il cosplay di Asuna di weiiweii_cos è una splendida Titania

Sword Art Online tra light novel, anime, film e manga è una delle serie di maggior successo proveniente dal Sol Levante, che ha al suo seguito un gran numero di fan che continuano a seguire le gesta di Kirito e gli altri protagonisti in mondi virtuali. Anche i cosplayer apprezzano molto l'opera e non si lasciano sfuggire l'occasione di impersonare i personaggi creati da Reki Kawahara. Oggi vi proponiamo il cosplay di Asuna firmato weiiweii_cos in versione Titania

Asuna è un personaggio centrale della storia di Sword Art Online, oltre che la compagna del protagonista Kirito. Compare in quasi tutti i principali archi narrativi, variando il suo avatar virtuale in base al gioco online in cui i protagonisti si ritrovano ad avventurarsi volontariamente o meno.

I fan in particolare amano molto la sua versione di Titania, la sovrana delle fate di Alfheim Online, ruolo in cui la ragazza è costretta a rimanere prigioniera senza via di scampo, che è la versione scelta da weiiweii_cos con il suo cosplay. Si tratta di una rappresentazione sicuramente ben realizzata e di ottima fattura, come possiamo vedere negli scatti qui sotto.