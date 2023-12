Spy x Family, il cosplay di Yor Forger da enjinight ha un fascino letale

Spy x Family è sicuramente uno dei manga/anime del momento e non c'è voluto molto perché le cosplayer si adattassero, vista la presenza anche di una protagonista femminile di grande fascino e carisma, come dimostra questo cosplay di Yor Forger da parte di enjinight .

La Yor Forger di Enjinight

Come spesso accade, la Yor Forger messa in scena nel cosplay di enjinight è nella sua tenuta da "missione", con elegante abito nero e armi da "Principessa delle Spine", come viene soprannominata dalla sua organizzazione segreta.



Il costume è riprodotto in maniera davvero notevole, così come l'acconciatura e il trucco, in una riproduzione perfetta del personaggio.

