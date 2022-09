Spy x Family: il cosplay di Yor Forger di gracekiragrace sta per infilzarci come spiedini

Spy x Family è una serie di buon successo, che sta facendo breccia nel mondo dei cosplay grazie ai suoi ispiratissimi personaggi, come Yor Forger, che qui vediamo rappresentata in modo dinamico e aggressivo dalla cosplayer gracekiragrace, capace di rendere alla perfezione il personaggio in azione, quasi che voglia infilzarci con il tacco trasformandoci in spiedini.

Spy x Family racconta la storia di un famiglia fittizia creata dalla spia Twilight, una delle migliori al mondo, per avvicinare un bersaglio apparentemente inarrivabile.

Il nostro prende il nome di Loid Forger, sposa una donna chiamata Yor Briar, che diventerà Yor Forger, e adotta una figlia di sei anni chiamata Anya. Purtroppo per lui la bambina è una telepate, mentre Yor è una letale spia che nella vita quotidiana si traveste da impiegata municipale.

Il cosplay di gracekiragrace rappresenta ovviamente Yor in azione con il suo vestito nero come la notte e lo sguardo di pietra di chi sta per eliminare qualcuno. Visibile anche la prestanza fisica del personaggio, più forte del marito stesso.