Just A To the Moon Series Beach Episode annunciato per PC

Lo sviluppatore indipendente Kan Gao ha annunciato Just A To the Moon Series Beach Episode (sì, il titolo è proprio questo) per PC. Si tratta di un nuovo episodio breve della serie che lo ha reso celebre, formata da To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory.

Vediamo le prime immagini, raccolte in una simpatica galleria:

Come si può intuire, c'è qualcosa di strano sotto. Previsto per la fine del 2022 o l'inizio del 2023, racconta la storia di un singolo giorno di vacanza concesso ai dipendenti della SigCorp., che si ritrovano nel costosissimo Golden Lobster Hotel & Resort. Riusciranno a divertirsi?

Il problema è che non tutto è come sembra, anche perché teoricamente alcuni dei personaggi dovrebbero essere morti. Sicuramente ci sarà qualche sorpresa, come intuibile anche dall'elenco delle caratteristiche ufficiali: una spiaggia; un episodio; un mix di elementi tra un gioco d'avventura l'estetica di un gioco di ruolo classico; dialoghi apparentemente sbagliati, ma allo stesso tempo giusti; Platplat the platypus; Rudog; Long-cat e Ricebot(?)