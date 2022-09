L'Arabia Saudita investirà 37,8 miliardi di dollari nei videogiochi, acquisendo un grosso editore

37,8 miliardi di dollari è la cifra che l'Arabia Saudita vuole investire nell'industria dei videogiochi, acquisendo quote societarie a, a quanto pare, un intero editore maggiore per 13 miliardi di dollari. Gli investimenti saranno fatti tramite il Savvy Games Group della nazione, posseduto dal fondo sovrano PIF. L'obiettivo è quello di diventare uno degli attori principali dell'industria dei videogiochi.

Il principe saudita Bin Salman

L'investimento sarà formato da 70 miliardi di riyal (circa 18 miliardi di euro), che saranno usati per acquisire quote di minoranza di diverse compagnie chiave, e da 50 miliardi di riyal (circa 13 miliardi di euro) per acquisire un editore di videogiochi leader, diventando dei partner strategici nello sviluppo.

Tredici miliardi di dollari potrebbero essere pochi per editori quali Electronic Arts o Take-Twom, ma ce ne sono molti altri da considerare. Comunque sia per ora non sono stati fatti nomi.

Oltre alle cifre indicate, l'Arabia Saudita investirà 2 miliardi di riyal (circa 480 milioni di euro) in giochi in sviluppo, per supportarne l'avvio, e in compagnie dedite agli esport. Infine, 20 miliardi di riyal (circa 4,7 miliardi di euro), andranno a dei partner dell'industria, per aggiungere valore ed esperienza al portfolio già esistente di Savvy.

Il principe saudita Mohammed bin Salman ha dichiarato in un comunicato ufficiale che il Savvy Games Group fa parte di una strategia più ampia che mira a rendere l'Arabia Saudita il più importante hub globale per il settore dei videogiochi e degli esport entro il 2030.

L'Arabia Saudita negli ultimi anni ha investito moltissimo nel mondo dei videogiochi, come ad esempio su Nintendo o su Embracer Group.