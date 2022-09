Project U è un nuovo sparatutto cooperativo di Ubisoft, di cui sono iniziati i playtest

Ubisoft sta lavorando a un nuovo sparatutto cooperativo, chiamato "Project U" (nome di lavorazione). Nonostante la compagnia non l'abbia ancora annunciato ufficialmente, ha già una sua pagina ufficiale, dove ci si può registrare per partecipare.

Project U è il nuovo sparatutto cooperativo di Ubisoft

Sul sito possiamo leggere che si tratta di "un nuovo concept per uno sparatutto cooperativo, dove molti giocatori si uniscono per affrontare una grande minaccia!" Si parla anche di eroi, sia nella descrizione, che nel banner del gioco.

Attualmente Project U è aperto solo ai giocatori PC selezionati per i test. L'editore francese ha anche svelato i requisiti di sistema utili per giocare:

Requisiti minimi: 30 FPS: OS : Windows 10 CPU: Intel Core i5-4460, AMD Ryzen 3 1200 GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB of VRAM) or AMD Radeon RX 570 (8GB of VRAM) RAM : 16 GB dual channel

Requisiti consigliati: 60 FPS: OS : Windows 10 CPU: Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600 GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 (8GB of VRAM) or AMD Radeon RX Vega 64 (8GB of VRAM) RAM : 16 GB dual channel

Attualmente Ubisoft ha diversi giochi free-to-play in sviluppo, tra i quali The Division: Heartlands e XDefiant, ma non è ancora chiaro se Project U userà lo stesso modello economico.