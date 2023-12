Call of Duty: il capitolo del 2025 sarà un Black Ops semi futuristico, per un'indiscrezione

Nel 2025 avremo un Call of Duty che sarà un seguito diretto della serie Black Ops e che vanterà uno scenario semi futuristico. A riportare l'indiscrezione è stato l'insider Thomas Henderson, il cui portfolio di leak è praticamente immacolato e che già in passato ha dimostrato di avere accesso a informazioni interne relative alla serie Call of Duty.

Altre informazioni

Call of Duty: Black Ops 4 è stato l'ultimo COD ambientato nel futuro

Attualmente il gioco avrebbe solo un nome di lavorazione: Saturn. Henderson avrebbe verificato le informazioni riportate rivolgendosi a diverse fonti.

L'ultimo Call of Duty ambientato nel futuro è stato Call of Duty: Black Ops 4, uscito nel 2018. Il capitolo del 2025 dovrebbe essere ambientato nel 2030, lì dove Black Ops 2 si svolgeva nel 2025. Così i fan possono attendersi il ritorno dei personaggi dei capitoli precedenti, mentre affrontano il cattivo di turno, che seguirà al poco compianto Menendez.

Come da voci precedenti, nel gioco ci dovrebbero essere le mappe rimasterizzate di Black Ops 2, che si affiancheranno a delle nuove mappe. Stando a una delle fonti di Henderson, il gioco sarà una specie di risposta a chi ha definito Modern Warfare 3 come un DLC di lusso del predecessore, uscito nel 2022, considerata la scarsa lunghezza del gioco. Per questo motivo Activision non vuole puntare tutto sulle mappe rimasterizzate.

Altri dettagli sul Call of Duty del 2025 parlano di un sistema di movimento rivoluzionario per la serie, della modalità di gioco Gunfight e di un altro anno di modalità zombi a round.

Insomma, pare proprio che uno dei capitoli più venduti della serie Call of Duty, ossia Black Ops 2, stia per avere un seguito vero e proprio, per la gioia dei fan.