Warhammer 40.000: finalizzato l'accordo tra Amazon Studios e Games Workshops per la serie di Cavill

"A dicembre dell'anno scorso abbiamo annunciato che Games Workshop e Amazon Studios avevano firmato un accordo di massima per lavorare insieme per portare l'universo di Warhammer 40,000 sul grande e sul piccolo schermo.

Games Workshop ha annunciato di aver firmato il contratto definitivo con Amazon Studios per la serie di Warhammer 40.000 con protagonista Herny Cavill , l'attore di Superman e di Geralt di Rivia nella serie The Witcher di Netflix.

Warhammer su Amazon Prime Video

Superman diventerà uno Space Marine?

Purtroppo i dettagli forniti in merito al progetto sono decisamente scarsi: "Ora arriva la parte divertente: elaborare tutti i dettagli creativi con i nostri partner e scrivere il primo copione. Quali storie di Warhammer 40,000 dovremmo raccontare per prime? Dovremmo iniziare con un film o una serie TV? Oppure con entrambi?!" ha scritto Games Workshop, per poi proseguire: "Tutto quello che possiamo dirvi al momento è che stiamo assemblando un gruppo di sceneggiatori di primo livello, ciascuno appassionato di Warhammer, per aiutare a portare l'ambientazione e i personaggi che amate sullo schermo. Il gruppo sarà guidato da Henry Cavill, che prenderà il posto di produttore esecutivo - portando la sua penna, spada e/o lancia nel progetto."

Quindi è arrivato l'avviso che ci potranno volere tra i due e i tre anni prima di vedere qualcosa di concreto, considerando le dimensioni di produzioni simili. Detto questo, tutto pare stia andando per il meglio e maggiori informazioni saranno condivise non appena disponibili.

