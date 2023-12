OPPO Find X7: queste potrebbero essere le prime immagini del prossimo cameraphone

Recentemente, sono stati condivisi su Weibo alcuni dettagli che ci lasciano dare uno sguardo al design della prossima gamma, che include potenzialmente OPPO Find X7, OPPO Find X7 Pro e OPPO Find X7 Ultra. Inoltre, sono spuntate anche informazioni sulle specifiche delle presunte fotocamere e una possibile finestra temporale per il lancio in questione.

Il debutto della serie Find X7 di OPPO sembra sempre più vicino, con rumor che suggeriscono un lancio in Cina previsto per gennaio . Le ambizioni della serie sembrano evidenti, soprattutto considerata la configurazione a 4 fotocamere sul retro dei modelli premium, evidenziando un approccio audace verso i dispositivi di punta da parte dell'azienda.

Sono emersi poi dettagli interessanti riguardo al comparto fotografico di questi modelli.

I Pro e Ultra della compagnia cinese dovrebbero presentare una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony LYT900 da un pollice, affiancato da due sensori periscopici da 50 MP (Sony IMX 890 da 50 MP da 1/1.56", con OIS e zoom 3x, e Sony IMX858 da 50 MP da 1/2.51", con OIS e zoom 6x) e un sensore ultra-grandangolare di marca non specificata.

Per Oppo Find X7 la configurazione a tre dovrebbe comprendere un sensore da 50 MP Sony LYT-808 oltre all'ultra grandangolo, più un teleobiettivo 64 MP Omnivision OV64B con zoom ottico 3x.

È confermata la collaborazione con Hasselblad, come indicato dal logo e dalle recenti voci riguardo l'impegno congiunto delle due aziende sull'implementazione della fotografia computazionale con HyperTone Camera System.

Per quanto riguarda le altre specifiche, gli esperti menzionano Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Find X7 Pro e Ultra, mentre il "base" dovrebbe montare il SoC MediaTek Dimensity 9300.

Si vocifera che lo schermo possa essere un OLED LTPO, con il principale candidato che potrebbe essere l'Oriental Screen di BOE, già noto per le sue specifiche eccezionali come i 4.500 nit di luminosità, presenti anche in OnePlus 12.

Recentemente da Digital Chat Station sono giunte indicazioni che suggeriscono come OPPO Find X7, Find X7 Pro e Find X7 Ultra potrebbero debuttare tra l'8 e il 10 gennaio 2024 in Cina.

Questo anticiperebbe di circa una settimana il presunto evento Unpacked di Samsung, dedicato alla presentazione dei flagship della serie Galaxy S24.

