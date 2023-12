GameStop propone EA Sports FC 24 e WRC con il Calendario dell'Avvento del 20 dicembre

Potrete visualizzare tutti gli sconti attivi a questo indirizzo . Come al solito vi ricordiamo le offerte del Calendario dell'Avvento cambiano ogni giorno, proponendo nuovi giochi in sconto fino al 25 dicembre 2023. Di conseguenza se siete interessati a uno o più dei titoli di seguito, vi suggeriamo di affrettarvi, in quanto saranno in promozione solo fino alla mezzanotte di oggi.

Titoli sportivi e non solo con le offerte odierne

Come accennato in apertura, tra le offerte del Calendario del GameStop del 20 dicembre c'è anche EA Sports FC 24, proposto al prezzo di 49,98 euro su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One e a 34,98 euro per Nintendo Switch e PC (codice per la versione digitale), con uno sconto dunque di 25 euro rispetto al normale.

Rimanendo in tema di giochi sportivi, le promozioni di oggi propongono anche EA Sports UFC 5 per PS5 54,98 euro e WRC a 29,98 euro, in entrambi i casi con uno sconto di 15 euro rispetto al prezzo standard. Cambiando completamente genere, Immortals of Aveum è disponibile a 29,98 euro, ben 40 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

Le offerte di oggi includono anche il controller cablato Turtle Bleach Recon per Xbox a 25,98 euro e l'headset Sades Spirits in varie colorazioni a 16,98 euro, contro i 29,98 euro standard.