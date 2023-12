Metacritic svela i 10 giochi peggiori del 2023, il primo posto non convince

Con la fine dell'anno ormai alle porte, Metacritic ha stilato la classifica dei 10 giochi peggiori usciti nel 2023 , o meglio quelli che hanno la media voti più bassa in assoluto. Al primo posto troviamo The Lord of the Rings: Gollum , uno dei titoli che ha fatto sicuramente più scalpore, e non in modo positivo, degli ultimi mesi.

The Lord of the Ring: Gollum è davvero il gioco peggiore del 2023?

La classifica qui sopra include i giochi con la media recensioni più bassa usciti nel 2023, ad eccezione dei titoli che non hanno ricevuto almeno 7 valutazioni da testate accreditate da Metacritic.

Senza nulla togliere a The Lord of The Ring: Gollum, che verrà ricordato probabilmente come la peggior trasposizione videoludica dell'universo della Terra di Mezzo, tale prerequisito taglia fuori uno dei principali candidati all'inglorioso riconoscimento di peggior gioco del 2023. Stiamo parlando di Skull Island: Rise of Kong, che ha attualmente un metascore di 23 ma non ha potuto conquistare la vetta delle classifica in quanto ha solo 5 recensioni della critica all'attivo.

I demeriti del gioco pubblicato da GameMill basato su King Kong sono sotto gli occhi di tutti: una trama da film di serie B, un gameplay raffazzonato e senza guizzi preso di peso dagli anni 2000, un comparto grafico altrettanto arretrato, una pletora di bug e immagini statiche utilizzate all'interno delle cutscene, dando in generale un senso di superficialità e lavorazione frettolosa a basso budget.

Sempre da GameMill nel 2023 è arrivato un altro gioco terribile che purtroppo non è entrato nella classifica di Metacritic, ovvero The Walking Dead: Destinies, a cui noi abbiamo assegnato un sonoro 4 su 10 nella nostra recensione. In questo caso abbiamo un metascore di 29 con 4 recensioni all'attivo e una poco invidiabile media del 2,7 per quanto riguarda le valutazioni degli utenti.