La scorpacciata di riconoscimenti e premi a cui abbiamo assistito pochi giorni fa, durante la cerimonia dei The Game Awards 2023, ha confermato quanto l'anno che sta per concludersi sia stato generoso di produzioni di tutto rispetto. In questa abbuffata di piccoli e grandi capolavori non bisogna comunque dimenticarsi dell'altra faccia della medaglia.

Per quanto un anno possa essere stato positivo e soddisfacente, non mancheranno mai quei giochi che si distinguono per i motivi sbagliati. In questo senso, il 2023 non ha affatto deluso gli amanti dell'orrido. Se il caso The Day Before fa ancora parlare di sé, se The Lord of the Rings: Gollum ha indispettito persino il fan meno accanito del Signore degli Anelli, se Skull Island: Rise of Kong ha addirittura saputo strapparci qualche risata divertita, in questa classifica al contrario si staglia all'orizzonte un nuovo concorrente.

The Walking Dead: Destinies, purtroppo, finisce per direttissima nella lista dei cattivi, di quei giochi che faranno gola solo a chi ha il gusto perverso per le cose che non funzionano, che sono frustranti, che mostrano il lato peggiore dei videogiochi.

Ed è un vero peccato, perché parliamo di un titolo rivolto ad una specifica nicchia, ovvero gli ormai pochi seguaci della serie TV, che si basa su un'idea di per sé interessante e persino intrigante. In questa recensione di The Walking Dead: Destinies, tuttavia, vi spiegheremo perché, nonostante le buone premesse, il gioco non meriti né i vostri soldi, né il vostro tempo. A meno che non siate amanti del trash, beninteso.