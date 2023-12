The Day Before è rivenduto dai bagarini per 200 dollari: dobbiamo dirvi di non comprarlo?

Provate a immaginare. Viene realizzato un gioco con grandi promesse, questo si rivela terribile fino al punto da poterlo definire una truffa e quindi viene rapidamente abbandonato dagli sviluppatori. Cosa succede quindi? Che il gioco aumenta di valore e arriva a un +400% del prezzo iniziale. Questo è quello che sta succedendo con The Day Before.

La storia la sapete tutti oramai e l'abbiamo appena riassunta. La novità è che ora i bagarini stanno vendendo il gioco fino a 200 dollari/euro. Per capirci, il prezzo originale era di 40 dollari.

Il motivo per cui qualcuno sta cercando di fare un piccolo gruzzolo è che il gioco è stato eliminato da Steam e non può più essere acquistato. Se lo si vuole, quindi, è obbligatorio passare attraverso i bagarini. Ci sono anche persone che vendono l'intero account dove è presente The Day Before per cifre come 1.000 dollari/euro, ma il prezzo della singola chiave non riscattata è di 200 dollari/euro al massimo, almeno per il momento.