Apple prepara una svolta tecnologica con iPhone 17: nuovo teleobiettivo e integrazione con Vision Pro

Oltre a catturare immagini ingrandite a risoluzione più elevata, il rapporto afferma che il sensore aggiornato sarà progettato per interagire con Apple Vision Pro, il quale è previsto per un lancio all'inizio del 2024.

Come sua consuetudine da quasi due decenni, Apple ha già avviato i test iniziali sui prossimi modelli, e cominciano a trapelare le prime novità, specie per i modelli di punta, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Integrazione futura con Vision Pro

È possibile che iPhone 17 Pro Max sia il primo modello di punta di Apple a presentare una lente teleobiettivo da 48 MP

Gli iPhone 15 Pro attuali presentano obiettivi principali da 48 megapixel, obiettivi ultragrandangolari da 12 megapixel e teleobiettivi da 12 megapixel.

A partire da iOS 17.2, questi dispositivi possono registrare video spaziali con profondità 3D per la riproduzione su Apple Vision Pro.

L'analista Jeff Pu della società di investimenti con sede a Hong Kong, Haitong International Securities, ha dichiarato in una nota di ricerca rilevata da MacRumors che Apple intende migliorare la telecamera teleobiettivo su iPhone 17 Pro Max.

Ciò viene affermato facendo riferimento a indiscrezioni sul fornitore del gigante tecnologico, Largan Precision.

Si dice che il modello di punta di iPhone di fascia alta, che arriverà alla fine del 2025, presenterà una telecamera teleobiettivo da 48 MP e sarà presumibilmente ottimizzato per l'imminente visore Apple.

Pu non ha fornito dettagli su come questo sensore da 48 MP interagirà con l'headset per la realtà mista.

Un ulteriore segnale dell'ottimizzazione della fotocamera per Vision Pro è dato da una voce che suggerisce anche l'introduzione da parte di Apple di chip WiFi 7 personalizzati per iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, riducendo la dipendenza da Broadcom.