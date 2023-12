Le date di uscita di 5 giochi di Insomniac Games sono emerse online, dopo il leak

Si tratta inoltre di informazioni spoiler , nelle quali viene indicato il nome del gioco e l'anno di uscita. Se non volete sapere questo tipo di dettagli, non proseguite con la lettura.

Premettiamo che questo tipo di informazioni sembrano datate luglio 2023 , quindi sarebbero recenti, ma come è ovvio il mondo dello sviluppo è dinamico e potrebbe accadere qualcosa che sposti le date di uscita dei giochi.

Continuano a emergere online tante nuove informazioni legate a Insomniac Games , la compagnia che ci ha donato Ratchet e Clank, Marvel's Spider-Man ed è ora al lavoro su Marvel's Wolverine. Tra i molteplici leak che stanno circolando, vi è anche una lista di cinque giochi in arrivo con relativi anni di uscita .

I cinque giochi di Insomniac Games

Marvel's Wolverine è solo uno dei molti giochi previsti presso Insomniac Games

La lista dei giochi in arrivo inizia con un titolo dedicato a Venom, previsto per l'anno fiscale 2025 (aprile 2025 - marzo 2026), per poi passare a Marvel's Wolverine nell'anno fiscale 2026 (aprile 2026 - marzo 2027), seguito da Marvel's Spider-Man 3 nell'anno fiscale 2028 (aprile 2028 - marzo 2029), passando poi a un nuovo gioco di Ratchet e Clank nell'anno fiscale 2029 (aprile 2029 - marzo 2030) e concludere infine con un nuovo gioco dedicato agli X-Men nell'anno fiscale 2030 (aprile 2030 - marzo 2031).

Tra le altre informazioni emerse vi è il fatto che i giochi dedicati al mondo degli X-Men sono in totale tre, per un contratto . Inoltre, si parla di un potenziale gioco dedicato allo Spider-Verse .