Marvel's Wolverine: vari spoiler in formato video stanno circolando in rete, fate attenzione

Durante la notte sono emersi online i file rubati a Insomniac Games dal gruppo ransomware Rhysida e tantissime informazioni stanno circolando in rete. Oltre a dati sui futuri giochi del team, sono stati pubblicati veri e propri video dedicati a Marvel's Wolverine che mostrano una versione non definitiva del gioco.

Vi consigliamo quindi di fare attenzione a quanto sta circolando sui social e su piattaforme come Reddit nel caso nel quale non vogliate vedere contenuti di Marvel's Wolverine e non rovinarvi la sorpresa su come sarà strutturato il gioco.

Inoltre, dobbiamo ricordare che quanto mostrato potrebbe non essere realmente presente nel gioco, perché magari si tratta unicamente di demo interne per fare dei test sui sistemi di gioco di Marvel's Wolverine oppure di video che mostrano contenuti così datati che la loro versione attuale non assomiglia per nulla a quella finita solo ora in rete.