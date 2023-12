Insomniac Games ha un contratto per tre giochi sugli X-Men, secondo il leak dei documenti

Come saprete, Insomniac Games è stata al centro di un attacco ransomware e molteplici informazioni sensibili sono emerse online. Parlando precisamente di quelle legate ai videogiochi, è stato anche scoperto un contratto firmato tra Sony e Marvel riguardo allo sviluppo e alla pubblicazione di giochi legati agli X-Men.

Non è una sorpresa visto che già sappiamo che Marvel's Wolverine è in sviluppo, ma la parte interessante è che il documento parla di tre diversi giochi dedicati in qualche misura agli X-Men.

Il contratto è stato firmato da Jim Ryan, presto ex-presidente di Sony Interactive Entertainment, e Isaac Perlmutter, presidente di Marvel Entertainment. Il contratto è iniziato nel luglio 2021.