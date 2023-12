Insomniac Games, gli hacker hanno pubblicato i file della compagnia: nessuno ha pagato la taglia

Rhysida, gruppo ransomware, ha hackerato una settimana fa - come vi avevamo segnalato - i server di Insomniac Games e ha avuto così accesso a una serie di informazioni sulla compagnia, i suoi dipendenti e sui giochi in sviluppo. Il gruppo aveva richiesto 2 milioni di dollari di riscatto, ma visto che nessuno ha acquistato i dati ha deciso di pubblicare in rete le informazioni. In totale sono stati distribuiti 1,3 milioni di file, per un peso totale di 1,7 terabyte.

Per quanto riguarda il tipo di informazioni, ci sono svariati dettagli come date di uscita, spoiler sul gioco Marvel's Wolverine e anche informazioni sensibili legate agli sviluppatori. Parliamo di documenti delle risorse umani, informazioni sulle tasse, messaggi interni della compagnia, informazioni legate ai computer, moduli di licenziamento e anche dettagli dei passaporti.

La testata Insider Gaming ha analizzato parte dei file pubblicati da Rhysida e ha confermato che le informazioni sono effettivamente presenti.