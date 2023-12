Marvel abbandona ufficialmente Jonathan Majors dopo la condanna: non sarà più Kang

La sentenza è prevista per il 6 febbraio 2024 e Majors potrebbe rischiare fino a un anno di carcere, ma è chiaro che una compagnia come Marvel non possa continuare a lavorare con un uomo colpevole di aggressione e molestie.

Come vi abbiamo già segnalato, Jonathan Majors è stato ufficialmente dichiarato colpevole in seguito alle accuse di molestie e aggressione ricevute dalla sua ex-compagna, Grace Jabbari. Ora, vi è anche la conferma che Marvel ha terminato il rapporto lavorativo con l'attore , che sta interpretando il ruolo di Kang nel nuovo corso del Marvel Cinematic Universe.

La mossa di Marvel non è una sorpresa

Majors nella prima stagione di Loki

Molte altre compagnie e brand si erano allontanate da Majors poco dopo l'arresto a marzo 2023. L'attore si è separato dal suo team di management, Entertainment 360, e dalla società di pubbliche relazioni Lede Company, citando "problemi di comportamento personale dell'attore".

Majors è stato anche tolto dal cast di due film in uscita - The Man in My Basement e un biopic su Otis Redding, ancora senza titolo - e da campagne pubblicitarie dei Texas Rangers e dell'esercito degli Stati Uniti. Il prossimo film con Majors, il dramma sul pugilato Magazine Dreams, doveva essere pubblicato nelle sale l'8 dicembre, ma è stato rinviato a tempo indeterminato.

Secondo quanto segnalato dal The Hollywood Reporter, Marvel ha due strade da percorrere. Potrebbe rifare il cast, anche se non è chiaro quanti sarebbero attratti da un ruolo da cui un attore è stato pubblicamente licenziato. L'altra strada è quella di rivedere i propri piani e concentrarsi su un nuovo cattivo. Anche se le fonti della Marvel non hanno riferito nulla, ci sono indicazioni che lo studio sta già facendo proprio questo. A novembre, Marvel ha assunto il creatore di Loki Michael Waldron per lavorare a una nuova bozza di quello che una volta si chiamava Kang Dynasty , ma che ora, secondo le fonti, viene definito Avengers 5.