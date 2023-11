Avengers: Kang Dynasty si farà, con uno sceneggiatore apprezzato dai fan

Ricordiamo anche che Waldron ha già firmato per occuparsi del seguito di Kang Dynasty, ovvero Avengers: Secret Wars . Pare quindi che la coppia di film sarà gestita dalla stessa persona. Precedentemente, Kang Dynasty era in produzione con una sceneggiatura di Jeff Loveness di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma l'uomo ha lasciato il ruolo. Questo aveva spinto alcuni a speculare che Disney/Marvel stavano cercando di mettere da parte il personaggio.

Avengers: Kang Dynasty si farà. Marvel Studios ha infatti firmato con Michael Waldron , creatore di Loki e sceneggiatore di altri prodotti apprezzati dal pubblico, come la serie TV Heels di Amazon Prime, varie stagioni di Rick e Morty e, rimanendo in casa Marvel, Doctor Strange e il Multiverso della Follia.

I problemi con l'attore di Kang

Kang (o per meglio dire una sua variante) è anche il cattivo di Quantumania

Il vero problema di Kang è, come molti sapranno, il suo attore, Jonathan Majors. L'uomo è stato accusato di aggressione e molestie a marzo 2023 e il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe è in discussione. Majors sta attualmente attendendo il processo e nega ogni accusa.

Kang è apparso per la prima volta in Loki Stagione 1 ed è la figura centrale del nuovo arco narrativo. Kang appare e apparirà in molteplici forme, in quanto la sua caratteristica è che tutte le sue varianti (versioni alternative di universi diversi) si radunano per portare guerra nel multiverso.

Ad aprile era stata affermato che Disney sta valutando tutte le possibili opzioni per il ruolo di Kang, dopo le accuse contro Majors. Dovremo attendere nuove comunicazioni per scoprire più dettagli; ricordiamo che Avengers: The Kang Dynasty è previsto per maggio 2026.