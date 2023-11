The Game Awards aveva considerato le categorie miglior remake e miglior attore non protagonista

Tra le tante informazioni emerse durante la sessione di domande e risposte con Geoff Keighley sui The Game Awards 2023 è emerso anche il fatto che l'organizzazione aveva considerato di aggiungere le categorie Miglior Remake e Miglior Attore non protagonista tra quelle previste per le premiazioni, ma sono state poi scartate.

Rispondendo alla domanda sulla possibilità di inserire ulteriori premiazioni in nuove categorie ai The Game Awards 2023, Keighley ha spiegato che qualcosa del genere era stato preso in considerazione, ma è stato successivamente scartato, almeno per quest'anno.

"Non ci sarà niente di nuovo quest'anno", ha riferito il conduttore dello show, spiegando perché non sono state inserite. "Una cosa che molte persone chiede spesso è di inserire un Best Remake o Remaster. Ne abbiamo parlato ma credo che la questione sia, fondamentalmente: ci sono almeno cinque titoli di grosso calibro di questa tipologia ogni anno?".

Il fatto di non avere la certezza di raggiungere una quantità minima di operazioni di questo tipo avrebbe fatto propendere l'organizzazione per non includere questa categoria. "Alcuni anni ce ne sono abbastanza, quest'anno ce ne sono stati alcuni fantastici e Resident Evil 4 è stato anche nominato come possibile Gioco dell'Anno, ma anche Dead Space e vari altri giochi sono arrivati quest'anno".

La qualità di questi giochi porta inoltre a pensare: "questi remake potrebbero essere nominati come possibili game of the year?" Questi quesiti hanno fatto propendere per non inserire la categoria specifica per remake e remaster, per ora.