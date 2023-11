The Game Awards 2023: quantità di annunci simile all'anno scorso ma forse senza 'World Premiere'

Geoff Keighley ha recentemente tenuto una sessione di domande e risposte relative ai The Game Awards 2023, durante la quale sono emerse informazioni interessanti sull'evento, come la quantità di annunci e trailer previsti e il fatto che potrebbe essere abbandonata la definizione di "World Premiere".

Le informazioni in questione sono rintracciabili intorno al minuto 34:00 del video con le domande e le risposte riportato qui sotto, anche se ovviamente restano indicazioni piuttosto vaghe sui contenuti della nuova edizione dell'evento.

"Jeff, possiamo aspettarci lo stesso numero di World Premiere che abbiamo visto l'anno scorso?" Ha chiesto un utente, e il giornalista ha risposto fornendo alcune informazioni interessanti per quest'anno.

"Non lo so, onestamente non le ho contate ma direi intorno alla stessa quantità", ha spiegato Keighley per quanto riguarda il numero di annunci e trailer in anteprima che potranno essere visti nel corso dei The Game Awards 2023.