Final Fantasy 7 Rebirth consentirà di personalizzare i Chocobo, rivela Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth consentirà ai giocatori di personalizzare i Chocobo in vari modi, grazie al nuovo sistema dei ranch e alle chocoboutique, speciali negozi presso cui acquistare equipaggiamento modificabile per queste simpatiche creature.

Oltre ai costumi per i personaggi, Final Fantasy 7 Rebirth ci permetterà insomma di rifare il look anche delle nostre cavalcature, recandoci presso degli appositi shop per modificare i colori degli oggetti e acquistarne di nuovi, facendo attenzione alle loro statistiche nell'ottica delle gare.