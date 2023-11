Everwild è ancora vivo e forse in sviluppo avanzato, da un annuncio di lavoro di Rare

Secondo varie voci, ma risalenti a questo punto ancora al 2021, lo sviluppo sarebbe ripartito da zero dopo il primo annuncio, allungando inesorabilmente i tempi di lavorazione, con il team che un paio di anni fa era ancora impegnato in sedute di brainstorming per trovare idee da inserire nel gameplay.

È veramente molto tempo che non abbiamo più informazioni o materiali su Everwild , tanto da far pensare che il gioco possa essere stato cancellato, ma un recente annuncio di lavoro pubblicato da Rare sembra confermare, quantomeno, che il progetto è ancora vivo , sebbene il suo stato sia totalmente sconosciuto al momento.

Un annuncio di lavoro riaccende le speranze

Vista la vaghezza di informazioni giunte finora, accogliamo la pubblicazione di un annuncio di lavoro per un Video Producer come un dettaglio interessante, che se non altro sembra confermare come il gioco sia ancora in lavorazione.

Nelle caratteristiche del ruolo in questione, si legge infatti che il Video Producer deve "lavorare a stretto contatto con i team di marketing e community, costruendo contenuti video sul lungo termine per Sea of Thieves oltre al prossimo gioco di Rare, Everwild".

A quanto pare, Everwild è ancora "il prossimo gioco di Rare", dunque un progetto attivo e forse anche quello più vicino al completamento tra quelli attualmente in sviluppo presso il team britannico.

Piuttosto consolante anche il fatto che il ruolo ricercato, in questo caso, non riguarda lo sviluppo attivo o qualche elemento chiave della progettazione, bensì un elemento che interviene anche a gioco già ultimato, visto che si tratta di un producer responsabile della copertura video sul titolo anche dopo il lancio.

Lo scorso gennaio era emerso che Lucid Games stava collaborando con Rare su Sea of Thieves per consentire al team di concentrarsi su Everwild, mentre il titolo era rispuntato a giugno, con Andy Robinson a riferire che è più vicino a Viva Piñata che a un survival e che sarà "grandioso".