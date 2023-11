The Game Awards 2023, maggiore sicurezza contro i disturbatori nella nuova edizione

Dopodiché, anche nel corso dell' Opening Night Live 2023 un uomo ha invaso il palco , a conferma che qualcosa decisamente non funzionava per quanto concerne le misure di sicurezza adottate dall'organizzazione dell'evento.

Ricorderete infatti che durante i The Game Awards 2022 un ragazzino è salito sul palco e addirittura ha avuto modo di parlare al microfono al termine della premiazione di Elden Ring come Game of the Year.

The Game Awards 2023 garantirà una maggiore sicurezza al fine di arginare il fenomeno dei disturbatori , che durante gli ultimi due show condotti da Geoff Keighley ha messo in luce un'evidente (e pericolosa!) mancanza di controlli.

Evento blindato?

Keighley ha detto che sì, sono state messe in atto delle misure al fine di garantire una maggiore sicurezza durante lo show, sia per lui stesso che per gli spettatori, sebbene non gli sia possibile ovviamente rivelare dettagli in merito a ciò che precisamente verrà fatto.

Il giornalista ha detto che si tratta ovviamente di un aspetto a cui lui per primo tiene molto e che evidentemente lo ha colpito quando questi incidenti si sono verificati, del resto non si sa mai chi potrebbe aver voglia di rendersi protagonista di un atto del genere.