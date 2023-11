Marvel Snap: ByteDance abbandona i videogiochi, futuro a rischio per il gioco di carte?

"In seguito a una revisione recente, abbiamo preso la difficile decisione di ristrutturare il nostro business in ambito gaming", ha spiegato il portavoce, confermando la volontà di ristrutturare Nuverse, editore anche di Marvel Snap.

"Rivediamo regolarmente i nostri business per fare aggiustamenti sulla strategia a lungo termine in aree di crescita", ha riferito un portavoce di ByteDance, compagnia di TikTok che si è recentemente lanciata anche sul mercato videoludico ma che sembra volersi proprio allontanare da quest'ultimo.

In base a quanto riferito da Reuters, sembra che la compagnia ByteDance abbia intenzione di abbandonare il mercato dei videogiochi , effettuando una ristrutturazione di Nuverse: trattandosi dell'editore di Marvel Snap , viene da domandarsi quale sia il rischio per il futuro del popolare gioco di Carte Collezionabili.

Marvel Snap non ha raggiunto i risultati sperati?

Marvel Snap, un'immagine del gioco

A quanto pare, le performance commerciali di Nuverse sono state considerate poco soddisfacenti, come quelle di One Piece: The Voyager e Crystal of Atland. Tra questi, il titolo più famoso e di maggior successo è stato indubbiamente Marvel Snap, ma anche quest'ultimo è stato posto in questione.

Il gioco di carte sui personaggi Marvel non ha raggiunto lo status di "hit commerciale" che sperava ByteDance, evidentemente, nonostante abbia formato una community molto estesa e appassionata, cosa che lo pone a rischio, in termini di supporto futuro.

Considerando che ha fatto segnare oltre 22 milioni di download e ricavi per 116 milioni di dollari nel suo primo anno, c'è da capire cos'altro si aspettasse ByteDance dal progetto, visto che i numeri sembrano presentare tutt'altro che un fallimento.

In base al report di Reuters è possibile che la compagnia possa pensare ad eventuali vendite e scorpori presso compagnie terze per continuare a gestire i giochi già usciti, almeno quelli che continuano a riscuotere successo, dunque attendiamo eventualmente ulteriori novità al riguardo.