Marvel Snap: 116 milioni di dollari di ricavi su mobile nel suo primo anno

Un gioco di successo

Gli utenti degli Stati Uniti avrebbero prodotto il 60,8% dei ricavi, ossia 71 milioni di dollari. Seguono il Regno Unito (4,1%), il Canada (3,6%), la Corea del Sud (3,5%), l'Italia (3,1%) e il Giappone (2,7%).

Il 57% di ricavi è stato fatto su sistemi iOS, mentre il 43% su sistemi Android. Il mese in cui sono stati prodotti più ricavi è dicembre 2022 (13,8 milioni di dollari), mentre nel 2023 Marvel Snap ha prodotto una media di 8-9 milioni di dollari di ricavi al mese.

Stando ad AppMagic, Marvel Snap sarebbe stato scaricato circa 23,7 milioni di volte. Dei download, il 23,4% sarebbero stati fatti in USA, l'11% in Brasile, il 7,4% in Indonesia, il 4,7% in Italia e il 4,5% nel Regno Unito. Il 69% dei download sarebbero stati fatti su Google Play, mentre il restante 31% su iOS. Il mese con il picco di download è stato ottobre 2022, con 7,8 milioni. Attualmente Marvel Snap viene scaricato circa 900.000 volte al mese.

Marvel Snap è il gioco di carte collezionabili che ha prodotto più ricavi nell'ultimo anno globalmente. Seguono Yu-Gi-Oh! Master Duel (39,6 milioni di dollari), Yu-Gi-Oh! Duel Links (25,9 milioni di dollari), Magic: The Gathering Arena (24,1 milioni di dollari) e Hearthstone (22,6 milioni di dollari).