SELINI, abbiamo provato di un metroidvania non lineare pieno di replicanti corrotti

Il sogno di sviluppare un videogioco è perseguibile anche per chi non ha un curriculum nel campo. CYMBAN, sviluppatore indipendente greco, ha deciso di abbandonare il suo lavoro di fotografo a tempo pieno per buttarsi in una carriera totalmente diversa e creare SELINI, il suo primo videogioco. Dopo una campagna Kickstarter coronata dal successo, CYMBAN ha pubblicato su Steam la demo della sua creatura in occasione di Steam Next Fest.

Senza alcun filmato introduttivo, ci siamo trovati subito immersi in un'atmosfera cyberpunk a tinte fosche, nei panni di un replicante di piccole dimensioni, accompagnato da un omologo più grande e con maggiori capacità di movimento. Dopo questa fase tutorial, la demo di SELINI si è aperta in tutte le direzioni, risultando a tratti un po' dispersiva, ma non per questo peccando di fascino.