Marvel's Spider-Man 2: caricamenti così veloci che i fan pensano ci sia il trucco, Insomniac spiega

Marvel's Spider-Man 2 sfrutta l'SSD di PS5 per caricamenti veramente rapidi. Questa dichiarazione viene ripetuta in modo simile per un po' tutti i giochi della attuale generazione di console, ma nel caso del gioco di Insomniac Games è proprio vero. Un esempio è quanto mostrato nella breve clip di IGN USA che potete vedere qui sotto.

Come potete vedere, è possibile (una volta sbloccato) usare il teletrasporto per un punto qualsiasi della mappa e raggiungerlo in poco più di un secondo. Serve più tempo per scegliere dove andare che per effettivamente raggiungere quel punto. Anche il cambio tra i due Uomo-Ragno richiede veramente poco.

Inoltre, Mike Fitzgerald - director of core technologies presso Insomniac Games - ha anche smentito un'ipotesi dei giocatori. Quando si attiva il teletrasporto è necessario tenere premuto il tasto dedicato per qualche secondo: secondo i fan questa scelta servirebbe per dare a Marvel's Spider-Man 2 qualche secondo extra per caricare l'area verso la quale stiamo puntando. In realtà non è così: la pressione prolungata serve solo per migliorare l'uso della mappa, così da evitare che una pressione involontaria del tasto attivi subito il teletrasporto. Molte azioni nei videogiochi richiedono infatti una pressione prolungata di un tasto ed è sempre questo il motivo, evitare un clic involontario.