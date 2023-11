Forza Horizon 5, la Lucid Air Sapphire presentata con un trailer

Forza Horizon 5 ha celebrato l'arrivo della Lucid Air Sapphire del 2024 con uno spettacolare trailer che mette in mostra il design e le peculiarità di questa potente vettura elettrica sportiva.

Acquistabile spendendo 20 punti nella Winter of the American Automotive Series, l'auto americana vanta ben 1234 cavalli e può raggiungere la velocità di 100 Km/h in appena 1,89 secondi, il che la rende una dei veicoli più veloci del pianeta.

È notizia di pochi giorni fa che Forza Horizon 5 ha superato i 34 milioni di giocatori: merito anche del puntuale supporto post-lancio garantito per questo straordinario gioco di guida, che come si può vedere continua ancora oggi.