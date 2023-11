Super Mario RPG per Nintendo Switch in sconto Amazon per il Black Friday

Il Venerdì Nero ormai è giunto al termine: siamo infatti nel Cyber Monday, ultimo giorno di chiusura per questo periodo del Black Friday 2023. Su Amazon Italia Italia gli sconti però continunano e vi sono ancora tanti prodotti in promozione da scoprire a un prezzo speciale. Possiamo ad esempio veder l'offerta per Super Mario RPG, l'esclusiva Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è del 20% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma, e considerando che il titolo è uscito da poco, è un ottimo affare. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Super Mario RPG è un'esclusiva Nintendo Switch. Si tratta del vecchio titolo Super Nintendo rinnovato nella grafica e riproposto per Switch. Nel titolo dovrete unire le forze per salvare la Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno.