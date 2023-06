Everwild è più vicino a Viva Piñata che a un survival e sarà grandioso, per Andy Robinson

Sono ormai anni che Everwild è stato annunciato e la mancanza di informazioni precise sul gioco impedisce di essere molto ottimisti al riguardo, ma il noto giornalista/insider Andy Robinson sembra sicuro che il progetto stia andando avanti nel migliore dei modi, con il gioco che sembra essere più vicino a Viva Piñata che a un survival e che ha le carte in regola per essere grandioso.

Rispondendo a un utente su Twitter che chiedeva informazioni sullo stato di salute dello sviluppo di Everwild, Robinson ha risposto che "non ha notizie da un po' di tempo a questa parte, ma se c'è Greg Mayles a guidare il progetto allora si può essere molto sicuri sul fatto che sarà fantastico".



Successivamente, il giornalista di VGC ha aggiunto che l'ultima volta che ha sentito parlare di Everwild questo era "un po' più vicino a Viva Piñata che a un survival, a differenza di quello che potrebbe sembrare dai primi trailer. Il team farà un lavoro fantastico, ne sono sicuro".

Da notare che Robinson, prima di diventare editor di VGC, è stato uno dei membri del team Playtonic, autori di Yooka-Laylee. Nonostante non provenga direttamente da Rare, al contrario dei fondatori del team, è molto probabile che abbia conoscenze all'interno del team britannico, dunque potrebbe parlare in base a informazioni ricevute direttamente.

Difficile sperare nella presenza di Everwild all'interno dell'Xbox Games Showcase dell'11 giugno, ma a questo punto non è detto. Intanto, abbiamo saputo che all'evento non ci saranno trailer solo in computer grafica e che questo durerà in totale circa 2 ore, compreso lo Starfield Direct.