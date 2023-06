Marvel Future Revolution chiude i battenti, i server verranno spenti ad agosto

Marvel Future Revolution sta per chiudere i battenti: NetMarble ha annunciato che i server del gioco verranno spenti il 25 agosto, ovverosia a due anni esatti dal lancio ufficiale sui dispositivi iOS e Android, avvenuto nel corso del 2021.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Marvel Future Revolution, l'ambizioso esperimento tentato dall'azienda coreana ci è piaciuto sia in termini di presupposti narrativi sia sul piano del gameplay, pur presentando un approccio MMO con qualche scivolosità di troppo.

Generalmente la chiusura di un mobile game non viene giustificata dai publisher e si tende a immaginare che la produzione sia semplicemente diventata incapace di produrre utili sufficienti a giustificare le spese per l'infrastruttura. Supponiamo sia anche questo il caso.

Come da prassi, da qui alla chiusura dei server gli sviluppatori hanno disabilitato tutti gli acquisti in-app per Marvel Future Revolution, e si suppone arriverà qualche bonus per gli utenti che hanno supportato con entusiasmo il gioco finora.