Marvel Future Revolution, la recensione

Non vedevamo l'ora di cimentarci con la recensione di Marvel Future Revolution, in quanto appassionati di lunghissima data della Casa delle Idee e colpiti molto positivamente dai primi materiali mostrati da Netmarble per questo ambizioso progetto per iOS e Android. Scaricata un'enorme patch da ben 4 GB, le nostre speranze sono state inizialmente premiate da un livello produttivo più unico che raro in ambito mobile, con una serie di sequenze arricchite da quick time event che illustravano i presupposti narrativi del gioco, che va ad attingere alle numerose storyline legate alle realtà parallele e agli eventi che portano in qualche modo alla fusione di mondi differenti.

Storia Marvel Future Fight vanta un Captain America visivamente migliore rispetto a quello di Marvel's Avengers, e non solo Di fronte all'incipit di Marvel Future Revolution la mente corre veloce alla Crisi delle Terre Infinite di casa DC, naturalmente, ma anche Marvel qualche anno fa ha affrontato la questione con il collasso dell'Ultimate Universe, che ha portato a un vero e proprio scontro fra gli eroi appartenenti ai due mondi, alcuni dei quali si sono poi stabiliti nell'universo tradizionale (vedi Miles Morales). In questo caso la potenziale distruzione dei pianeti sovrapposti viene scongiurata dal sacrificio di Visione che, utilizzando un potente ordigno dell'A.I.M. e le sue capacità di manipolare la consistenza della materia, dà vita a un unico mondo in cui convivono le diverse realtà, purtroppo non sempre in maniera pacifica. Marvel Future Revolution, Tony Stark e Nick Fury hanno un piccolo problema con gli Ultron È per questo che Tony Stark, Hank Pym e Nick Fury formano Omega Flight, un ampio gruppo di eroi appartenenti a dimensioni diverse, ma uniti nella volontà di rimettere le cose a posto. I quattro personaggi che andremo a selezionare da una rosa che include Spider-Man, Iron Man, Captain America, Doctor Strange, Black Widow, Captain Marvel, Storm e Star-Lord verranno dunque reclutati e dovranno portare a termine una serie di missioni in perfetto stile MMORPG per poter supportare la causa. Tuttavia, ognuno di questi eroi verrà prima introdotto nell'ambito di un capitolo peculiare, ambientato nella sua realtà d'origine e con dei nemici tradizionali, come ad esempio il Green Goblin per Spider-Man oppure il Teschio Rosso per Captain America, o ancora M.O.D.O.K. per Iron Man, e così via. Completata questa fase, che funge da tutorial, ci ritroveremo nel quartier generale di Omega Flight, a osservare lo splendido panorama di New Star City in attesa che ci vengano assegnati degli incarichi.

Gameplay e struttura Marvel Future Revolution, Iron Man scatena il caos fra le truppe dell'A.I.M. È proprio dopo la fase introduttiva che Marvel Future Revolution rivela i suoi punti deboli, tutti legati alla natura MMORPG della produzione targata Netmarble, che in verità non propone neppure un vero open world bensì semplicemente scenari discretamente ampi e separati. Nelle aree comuni regna il caos, ma anche sul campo di battaglia c'è una confusione incredibile che rende nettamente meno godibili gli scontri a causa del continuo intreccio fra i nemici di un utente e di un altro che però appartengono alla medesima missione. La possibilità di selezionare quattro differenti protagonisti cozza con l'impossibilità di passare dall'uno all'altro in maniera rapida e indolore, quantomeno fra un incarico e l'altro, e resta dunque la sensazione di dover portare avanti quattro campagne distinte e separate anziché un'unica progressione condivisa, che possa donare all'esperienza una maggiore varietà. Marvel Future Revolution, la schermata di selezione dei personaggi: ecco Captain Marvel in tutta la sua bellezza Sì, perché il sistema di combattimento mostra tutte le proprie carte un po' troppo in fretta, già nel capitolo iniziale, sbloccando le abilità affette da cooldown che vanno a caratterizzare il repertorio di ogni singolo eroe e a cui dovremo fare ricorso continuamente durante battaglie che sembrano porre le basi per una generosa quantità di grinding nel momento in cui ci troveremo di fronte avversari troppo forti per il nostro livello. Nella pratica è tutto molto spettacolare, sia chiaro: i comandi touch funzionano bene, anche se gestire la visuale mentre si combatte è letteralmente un incubo, ed è presente un pulsante per la schivata che permette quantomeno di sottrarsi agli attacchi nemici e optare per una strategia di "toccata e fuga" che consente di avere ragione anche di boss sulla carta molto più forti di noi, bersagliandoli ad esempio con l'Uniraggio, i missili e i repulsori di Iron Man, per poi creare di nuovo un po' di distanza, ricaricare le abilità e tornare alla carica. Marvel Future Revolution, Captain America prende a pugni qualche nazista dell'Hydra Il problema è però legato alla tradizione degli MMORPG, che non sono generalmente noti per la resa degli impatti, anzi tendono a consegnarci un combat system scivoloso e inconsistente, che si nutre di ammucchiate più o meno caotiche per cercare di infliggere sempre una certa quantità di danni e rendere necessario l'acquisto di kit per il ripristino della salute. Inoltre il controller non è ancora supportato ed è un gran peccato, perché farebbe davvero la differenza. Le caratteristiche del gameplay di Marvel Future Revolution si fondono inevitabilmente con quelle della sua struttura, fatta di tante missioni più o meno simili, alcune più interessanti di altre, che vanno a comporre una campagna apparentemente davvero ricca e corposa. C'è però l'ombra delle microtransazioni che grava sull'effettiva capacità di giocare gratis e senza intoppi: difficile che ci si possa riuscire anche dopo aver completato i primi due o tre atti.

Realizzazione tecnica Marvel Future Revolution e le personalizzazioni estetiche: qui c'è il set completo della versione Ultimate di Iron Man Senza dubbio la parte migliore di Marvel Future Revolution, la realizzazione tecnica eleva il mobile gaming verso nuovi standard e si avvicina in maniera sorprendente alla qualità di un prodotto come Marvel's Avengers su console, superandolo addirittura sotto determinati aspetti (vedi il design dei personaggi) e consegnandoci una grafica che su iPad Pro gira alla massima qualità e a 60 fps senza problemi... almeno finché il dispositivo non comincia a scaldarsi troppo. Tutti gli eroi sono doppiati in inglese, talvolta da attori piuttosto noti (vedi il classico Yuri Lowenthal nei panni di Spider-Man), e i sottotitoli in italiano (purtroppo non disattivabili) aiutano a comprendere appieno gli scambi e le sfaccettature di una trama che chiaramente è per larga parte un semplice espediente per giustificare missioni e combattimenti che tendono inevitabilmente a diventare ripetitivi. Non è stato ovviamente ignorato l'elemento delle personalizzazioni, e qui il paragone con il già citato Marvel's Avengers è addirittura impietoso visto che i personaggi di Marvel Future Revolution non solo possono sbloccare porzioni di costume legate a specifiche saghe fumettistiche o create per l'occasione, ma indossarle mostrandole orgogliosamente in-game e acquisire dei concreti vantaggi come risultato. Certo, non tutto è perfetto: il sound design in generale appare un po' confuso e approssimativo, ma sono soprattutto gli aspetti legati alla natura MMORPG del prodotto, non ci stancheremo mai di dirlo, a creare situazioni poco piacevoli tanto da vedere quanto da giocare, come la continua riproposizione degli stessi nemici all'interno di uno scontro oppure il fatto che non smettano mai di tornare, costringendoci a lasciare la zona una volta eliminati i bersagli designati e lasciando che siano altri giocatori a occuparsene.