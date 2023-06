WWDC 2023, la conferenza Apple in diretta sul canale Telegram di Multiplayer.it

Stasera verrà trasmesso l'evento di apertura della WWDC 2023, ovverosia la conferenza Apple in cui verranno presentati i nuovi prodotti della casa di Cupertino e in particolare il tanto atteso visore AR/VR di cui si parla da mesi. Vi va di seguirla in diretta insieme a noi?

Tutto ciò che dovete fare sarà accedere al canale Telegram di Multiplayer.it a partire dalle 18.45: ci troverete una live dedicata con Pierpaolo Greco e Alessio Pianesani in cui vi faremo vedere la keynote completa, come detto in diretta, con il nostro immancabile commento tecnico.

Potremo dunque scoprire tutti insieme le mostruose caratteristiche del visore AR/VR di Apple, che promette di offrire un'esperienza assolutamente inedita ma a un prezzo tutt'altro che accessibile: si parla di diverse migliaia di euro.

Trattandosi di un momento dedicato agli sviluppatori, non mancherà inoltre un focus su iOS 17, la prossima versione del sistema operativo mobile di Apple, nonché sulla variante iPadOS e su watchOS, magari insieme al reveal di nuovi dispositivi appartenenti alla famiglia Mac.

Come detto, l'appuntamento con la keynote di apertura della WWDC 2023 è fissato a stasera, a partire dalle 18:45, sul canale Telegram di Multiplayer.it: non mancate!