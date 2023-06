Grasshopper Manufacture ha qualcosa da annunciare per il 15 giugno, parte il countdown

Com'è ormai tradizione in particolare per i team nipponici, anche Grasshopper Manufacture ha fatto partire il classico countdown che dovrebbe portare all'annuncio di qualcosa di nuovo, con la scadenza che appare fissata al momento al 15 giugno 2023.

Il riferimento è al 25° anniversario dell'etichetta di Suda51, data in cui probabilmente emergeranno delle novità da parte degli sviluppatori, anche se non abbiamo ancora alcuna indicazione di cosa si possa trattare.



"Qualcosa sta per succedere", si legge nel conciso ma piuttosto chiaro messaggio di Grasshopper Manufacture che risulta visibile sulla pagina ufficiale dedicata al 25° anniversario della compagnia, dove campeggia anche il conto alla rovescia che punta a 9 giorni e 18 ore da adesso.

Per la precisione, alla scadenza del conto alla rovescia saremo al 15 giugno 2023, alle ore 6:00 del mattino, dunque un momento che non sembra ricadere in nessuno degli eventi estivi annunciati finora, facendo pensare a una presentazione indipendente da parte del team.

C'è da dire che le software house nipponiche hanno la tendenza a farsi spoilerare questi annunci poco prima della scadenza dei countdown, come successo innumerevoli volte soprattutto attraverso le pagine delle riviste cartacee, dunque terremo d'occhio la questione nei prossimi giorni.

Grasshopper Manufacture è stata acquisita dal colosso cinese NetEase, con l'ultimo gioco lanciato dall'etichetta che è stato No More Heroes 3.