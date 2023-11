PlayStation Store: le Offerte di fine anno propongono oltre 2.800 giochi e DLC in sconto

Per chi vuole qualcosa di più narrativo , è disponibile anche Ghost of Tsushima Director's Cut , a 29.39€ per PS4 o 39.99€ per PS5+PS4. Se vi serve unicamente l'upgrade alla Director's Cut, allora lo trovate in versione PS4 a 9.99€.

Vediamo anche che Capcom ha reso disponibile Monster Hunter Rise a soli 19.99€, un prezzo classico per il gioco ma non per questo meno interessante, visto che con soli dieci euro in più è possibile acquistare anche il pacchetto completo che include anche Sunbreak. Se invece avete già il gioco base e volete solo l'espansione, allora dovreste sborsare 23.99€.

Iniziamo vedendo alcuni dei nomi più interessanti in promozione, a partire da Sonic Superstars . Il recente gioco di SEGA è in sconto del 30%, arrivando così a 41.99€. Potete anche trovare l'aggiornamento all'edizione Deluxe in offerta a 11.24€ (ovvero -25%).

Sony Interactive Entertainment ha dato il via a una nuova selezione di sconti speciali per il PlayStation Store . Si tratta delle Offerte di fine anno che includono oltre 2.800 elementi in promozione, tra giochi e contenuti aggiuntivi. Vediamo i dettagli.

I migliori giochi sotto i 10€

The Last of Us Remastered

Se siete in cerca di giochi a prezzo ridotto, è attualmente disponibile The Last of Us Remastered (PS4) a 9.99€. Se ancora non lo avete giocato, è impossibile dire di no a questo prezzo. Rimanendo in tema, potete trovare allo stesso prezzo sia Resident Evil 2 Remake che Resident Evil 3 Remake. A un ottimo prezzo è anche Little Nightmares II: a 9.89€ potete ottenere sia la versione PS4 che quella PS5.

Per chi cerca qualche espansione, troviamo a 9.99€ La città che non dorme mai di Marvel's Spider-Man, ovvero un pacchetto di tre DLC per il gioco su PS4 (la versione Remastered per PS5 già li include). Vediamo poi sempre a 9.99€ il DLC di Assassin's Creed Valhalla, L'assedio di Parigi e anche L'ira dei druidi.

Le promozioni sono però veramente tante e potete trovarle tutte a questo indirizzo.