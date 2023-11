Disponibile per PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e PlayStation 5, si tratta di un platform nel quale l'aiuto reciproco non è solo una modalità, ma il fondamento del design. Scopriamo tutti i dettagli nella nostra recensione di KarmaZoo !

Cos'è più divertente, giocare da soli o in compagnia? Tutti possono dire cosa ne pensano, ma il team di Pastagames ne è assolutamente certo: avere attorno a sé tanti altri giocatori è molto meglio. Questa è la filosofia di base di KarmaZoo, un nuovo gioco pubblicato da Devolver Digital pensato completamente per il multigiocatore.

Un, due, tre, dieci: tutti nel KarmaZoo

Lo scopo di ogni livello di KarmaZoo è raggiungere il portale

KarmaZoo, come detto, è fondato sulla cooperativa. Precisiamo quindi subito che non è possibile affrontarlo in solitaria, ma vi è una modalità per giocarlo con gli amici o i parenti presenti nella stessa stanza. Il fulcro, però, è l'online, che supporta fino a un massimo di dieci giocatori con cross-play, ovvero la possibilità di incontrare persone che posseggono il software su di una piattaforma diversa dalla propria. Le sessioni si possono avviare anche con un paio di utenti in meno, ma più si è meglio è.

Come funziona? È semplice: ogni sessione online è divisa in vari livelli e lo scopo è arrivare alla fine, completando una serie di sezioni platform. Più nel dettaglio, dovremo spesso sbloccare porte chiuse, attivare ascensori e anche evitare trappole, aiutandoci a vicenda. Ogni giocatore assume una specifica forma: quella base è un blob senza poteri, ma con i punti Karma che si guadagnano nel tempo si possono ottenere sembianze più interessanti, come il gufo che sa planare o la rana che ha un salto extra.

La forma che scegliete - tra le decine a disposizione - non avvantaggia solo voi, ma anche e soprattutto la squadra. Ognuno ha infatti capacità specifiche utili in certe situazioni e può più facilmente completare certi compiti: una chiave in alto sarà recuperata più facilmente dalla rana col salto extra, ad esempio. In altre situazioni, invece, certi poteri saranno d'obbligo, come quello del criceto che può far girare una ruota così da attivare un macchinario per avanzare. Ovviamente KarmaZoo ci assegna i livelli sulla base delle forme dei giocatori, quindi non temiate di rimanere bloccati perché è richiesto un potere che non è stato scelto da nessuno.

Tutti sono utili mentre alcuni sono fondamentali, questo è il risultato finale quando si gioca a KarmaZoo. Di certo però nessuno può fare il lupo solitario. Pastagames ha infatti inserito una semplice meccanica che costringe a fare gruppo e a essere sempre sull'attenti per chi avesse bisogno di aiuto: ogni giocatore ha un'aura, una circonferenza di luce che lo protegge e si connette a quella degli altri giocatori nelle vicinanze. Se però si sta da soli, l'aura si restringe fino a farci morire in modo definitivo per il livello in corso.

Le auree dei giocatori di KarmaZoo si collegano tra loro, ma se si è da soli si muore

Ci sono poi modi per morire temporaneamente, principalmente cadendo sopra qualche punta acuminata. Non è però un dramma e anzi è spesso utile. Prima di tutto, si resuscita all'istante sul punto sicuro più vicino e, inoltre, la morte genera una piccola piattaforma temporanea che aiuterà gli altri giocatori a superare l'area pericolosa.

KarmaZoo cerca il più possibile di trasformare ogni azione in un atto di supporto per gli altri: semplicemente rimanere nelle vicinanze e collegare le auree, rimanere seduti su un pulsante per tenere sollevato un cancello e far passare i compagni o morire per creare una piattaforma è un aiuto incredibile. Il gioco premia inoltre questo tipo di azioni, oltre che l'uso corretto dei singoli poteri, con punti Karma così da spingere tutti a cooperare. Certo, se discutessimo di etica si potrebbe affermare che non lo facciamo per bontà, ma unicamente perché abbiamo un guadagno, ma alla fine della giornata abbiamo comunque completato il livello e ogni punto Karma da noi ottenuto si sommerà a quello degli altri e il valore finale sarà assegnato a tutti i giocatori. Questo inoltre significa che anche se non siete molto bravi potrete comunque ottenere buona ricompense senza aver fatto molto.