Uno streamer cinese è morto, si dà la colpa alle troppe ore di lavoro impostegli

A Zhengzhou, in Cina, uno studente del college è stato trovato morto. Secondo le prime analisi, la colpa pare essere lo sfinimento e la mancanza di sonno, in seguito a cinque streaming notturni consecutivi della durata di oltre nove ore ciascuno.

Lo studente, Li Hao, lavorava come streamer online per la Henan Qinyi Culture and Media Co. e aveva l'obbligo di trasmettere 240 ore di streaming in 26 giorni (ovvero circa 9 ore al giorno), oltre a caricare 15 video al mese. Il tutto per guadagnare il salario minimo di circa 400 euro.

Il 10 novembre Li è stato trovato da alcuni amici in casa sua: il ragazzo non reagiva agli stimoli e all'arrivo in un ospedale locale è stato dichiarato morto. È stato affermato che Li Hao ha lavorato fino allo sfinimento e la colpa viene data al fatto che è stato trasferito al "turno di notte" cinque giorni prima dai suoi datori di lavoro per ottenere maggiori guadagni. Secondo le prime dichiarazioni del padre, il ragazzo non voleva lavorare di notte, ma è stato convinto dalla compagnia.