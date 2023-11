Baldur's Gate 3: la versione fisica Xbox sarà su 3 dischi e conterrà anche la Patch 5

Questo ovviamente non significa che l'edizione fisica non riceva poi ulteriori aggiornamenti da scaricare, ma intanto chi acquista tale versione potrà comunque contare su un Baldur's Gate 3 contenente tutti i contenuti e le caratteristiche del gioco attuale, dunque completo e piuttosto ottimizzato.

Questo significa che, anche chi vorrà ricorrere all'acquisto di Baldur's Gate 3 in versione fisica per Xbox, potrà contare su una versione del gioco totalmente aggiornata e in pari con l'edizione digitale e le versioni sulle altre piattaforme, visto che sui dischi verrà inserita quella comprensiva anche dell'ultima patch.

Manca ormai poco a Baldur's Gate 3 su Xbox

Resta da vedere ancora come si comporterà Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S, visto che non abbiamo ancora avuto modo di vederlo in azione sulle console Microsoft, ma ormai non dovrebbe mancare molto.



Ricordiamo infatti che la data d'uscita del gioco su Xbox è prevista ancora per il 2023 e verrà annunciata nel corso dei The Game Awards 2023 nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2023, con la possibilità di uno "shadow drop" immediato che a questo punto è piuttosto concreta, anche se si tratta solo di una supposizione.

La Patch 5 arriva questa settimana su PC e PS5, intanto, apportando diverse novità al gioco. Nei giorni scorsi, Larian Studios ha annunciato la ricca edizione Deluxe fisica di Baldur's Gate 3, ora disponibile all'acquisto.