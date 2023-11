Avatar Frontiers of Pandora, Ubisoft sa già cosa succederà nei film: ecco perché

La dichiarazione del Game Director di Avatar: Frontiers of Pandora

In Avatar: Frontiers of Pandora potremo usare anche cavalcature volanti

"Per poterci inserire correttamente nella linea temporale - perché abbiamo iniziato a lavorare su questo gioco prima che Avatar: La via dell'acqua uscisse - abbiamo avuto accesso alla sceneggiatura, non solo di Avatar: La via dell'acqua, ma anche di alcuni film in uscita. In quantità diverse, ovviamente", ha detto Jensen.

"E ci sono un paio di ragioni per questo. Il primo, il più importante, è che dobbiamo inserirci al meglio. Abbiamo bisogno di entrare in questo mondo, fonderci con esso e sentire di farne parte. C'è anche una seconda ragione molto pratica. Quando proponiamo nuove ambientazioni e nuovi colpi di scena, o qualsiasi altra cosa, non vogliamo cannibalizzarci l'un l'altro".

Ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora è previsto per il 7 Dicembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Eccone un trailer sui contenuti del Season Pass.