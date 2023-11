Avatar: Frontiers of Pandora, un trailer sui contenuti del Season Pass

Gli elementi principali del Season Pass di Avatar: Frontiers of Pandora sono dunque elementi giocabili aggiuntivi ma anche oggetti ed equipaggiamenti esclusivi utilizzabili dai possessori del Pass in questione.

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer per Avatar: Frontiers of Pandora , in questo caso incentrato sui contenuti del Season Pass , che si presenta decisamente ricco in termini di elementi aggiuntivi rispetto al gioco principale.

Tre DLC con quest e storie aggiuntive

In particolare, i tre DLC principali sono i seguenti:

Familiar Echoes, una quest bonus che sarà disponibile direttamente al lancio del gioco

The Sky Breaker, la prima espansione della storia, che uscirà nell'estate del 2024

Secrets of the Spires, il secondo Story Pack, previsto arrivare nell'autunno del 2024

C'è dunque già un programma a lungo termine per il supporto di Avatar: Frontiers of Pandora, considerando che Ubisoft ha pianificato nuovi contenuti in singolo e multiplayer per un anno dopo il lancio del gioco, fissato per il 7 dicembre 2023.

The Sky Breaker presenta nuovi personaggi appartenenti a una tribù nomade, che si "riuniranno con dei vecchi amici", a quanto pare, aprendo la strada a nuovi eventi e introducendo probabilmente diverse novità anche rispetto alla storia dei film.

Di recente abbiamo saputo che Avatar: Frontiers of Pandora è entrato in fase Gold e abbiamo visto un trailer con le caratteristiche esclusive su PS5.