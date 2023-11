WhatsApp supporterà una nuova funzione per le chat vocali nei gruppi numerosi

Da notare che questa funzione è disponibile per i gruppi con almeno 33 membri .

Presto WhatsApp ci consentirà di partecipare a conversazioni vocali strutturate in modo inedito rispetto a quanto eravamo abituati sulla piattaforma.

Adesione silenziosa

Il tasto che aziona le chat vocali sulla barra dell'applicazione

Le chat vocali introdurranno chiamate di gruppo di struttura differente rispetto al passato.

Il design adottato si ispira fortemente all'approccio di un'altra piattaforma di messaggistica, Discord, ampiamente utilizzata tra gli appassionati di videogiochi.

Soluzioni simili di sono viste già anche su piattaforme come Telegram e Slack.

WhatsApp offrirà agli utenti nuova flessibilità, consentendo di unirsi o lasciare la conversazione in qualsiasi momento, senza notificare automaticamente tutti i membri ad ogni cambiamento di stato.

L'inizio di una conversazione vocale avviene attraverso la pressione di un apposito pulsante, come raffigurato in foto sopra, alla pressione del quale non vi sarà alcuna interruzione sonora sui dispositivi dei partecipanti; al contrario, riceveranno una notifica push discreta, eventualmente disattivabile.

Gli altri membri del gruppo possono visualizzare chi è presente nella chat vocale, anche se non vi partecipano attivamente.

È fondamentale sottolineare che le conversazioni vocali sono protette da crittografia, garantendo così che solo chi partecipa alla chiamata possa udire quanto viene comunicato.