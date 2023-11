Dopo Baldur's Gate 3, Larian Studios sta già lavorando al prossimo 'grosso gioco'

"Questo è un vero onore", ha scritto Vincke nel suo messaggio, "specialmente in un anno così pieno di grandi uscite. Vedere il nostro "RPG di nicchia" riscuotere tanto successo è molto motivante". Poi arriva la parte in questione: "Vorrei potervi dire qualcosa del nostro prossimo grosso gioco, ma tutto questo è veramente incoraggiante per noi, spingendoci a oltrepassare vari limiti, sono molto emozionato per questo".

Versione Xbox in arrivo e tante candidature

Sembra dunque che Larian Studios stia già lavorando a un titolo di grosse dimensioni dopo Baldur's Gate 3, nonostante lo sviluppo su quest'ultimo non sia nemmeno finito, considerando la quantità di aggiornamenti che il team sta pubblicando e quelli ancora da pubblicare.

Oltre a questi, c'è anche la versione Xbox Series X|S in arrivo, il cui annuncio dovrebbe arrivare tra poco, a quanto sembra.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 è stato candidato alle categoria Game of the Year oltre a diverse altre come best direction, best narrative, best score and music, best performance, best community support, best RPG e best multiplayer.