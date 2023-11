The Game Awards 2023, le nomination: fra grandi assenti e categorie confuse

Sono state annunciate nelle scorse ore le nomination per i The Game Awards 2023, che non hanno mancato di far discutere fra grandi assenti e categorie confuse. Insomma, lo show che si terrà il prossimo 8 dicembre sembra destinato a generare qualche polemica.

La lista dei finalisti dei The Game Awards 2023 ha visto innanzitutto la lotta per il titolo di Gioco dell'Anno escludere clamorosamente Starfield, che pure sembrava destinato a rappresentare gli Xbox Game Studios sul palcoscenico degli eventi più importanti dell'anno.

Il gioco Bethesda concorre unicamente nella categoria "miglior RPG" insieme a un certo Baldur's Gate 3, a Final Fantasy 16, a Lies of P e a Sea of Stars, e immaginiamo sarà difficile spuntarla all'interno di una selezione così ricca di qualità, specie limitandosi a inquadrare l'esperienza come un gioco di ruolo.

Peraltro manca nella corsa per il titolo di Game of the Year anche Armored Core 6: Fires of Rubicon, presente unicamente nella sezione "miglior gioco d'azione" in compagnia di Dead Island 2, Ghostrunner 2, Hi-Fi RUSH e Remnant 2. Ce la farà la produzione FromSoftware a portare a casa la statuetta?