Planet of Lana confermato su PS4, PS5 e Nintendo Switch: trailer con periodo d'uscita

Uscito lo scorso maggio su PC, Xbox Series X|S e Xbox One , lanciato al day one nel catalogo di Xbox Game Pass, Planet of Lana allarga dunque i propri orizzonti e arriva sulle altre piattaforme e si tratta di un titolo da tenere in seria considerazione.

Planet of Lana arriverà anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch , come confermato oggi con un nuovo trailer di presentazione da parte del team Wishfully e del publisher Thunderful, che mostra qualche scena dell'affascinante avventura aliena.

Un'affascinante avventura aliena

Uno. scorcio dei meravigliosi paesaggi naturali di Planet of Lana

Il gioco è un'avventura con elementi puzzle e platform sullo stile dei titoli Playdead (Limbo, Inside), ambientata su un pianeta alieno sconvolto dall'invasione di una misteriosa armata di macchine senzienti.

La tranquillità naturale del pianeta viene dunque distrutta, e la protagonista si ritrova a dover esplorare varie ambientazioni, risolvere enigmi e cercare di salvare la propria casa da questo gigantesco attacco su larga scala, affidandosi solamente all'astuzia e all'aiuto di un piccolo essere peloso che la segue ovunque.

Costituito da elementi di puzzle, stealth, platform e avventura, oltre all'uso dell'animaletto-compagno per la soluzione di vari enigmi, Planet of Lana si presenta come un vero e proprio viaggio in un meraviglioso pianeta alieno. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Planet of Lana.