Braid: Anniversary Edition arriva anche su Nintendo Switch: ecco trailer e data di uscita

Durante il Nintendo Indie World, è stata confermata la versione Nintendo Switch di Braid: Anniversary Edition, che precedentemente sembrava scomparsa dai radar. Come in realtà spesso accade, l'annuncio di tale versione è stato rimandato per coincidere con l'evento della compagnia di Kyoto. La data di uscita è il 30 aprile 2024.

Il trailer di Braid: Anniversary Edition ripresenta il gioco con una prima sequenza in live action, nel quale possiamo vedere una serie di elementi tipici del gioco, come i pezzi di un puzzle e oggetti rotti che vengono ricomposti, con il tempo che torna indietro.

Si tratta chiaramente di un riferimento alle meccaniche di gioco: in Braid - uscito originariamente nel 2008 - possiamo infatti far tornare indietro il tempo per evitare la morte ma anche per superare ostacoli che altrimenti ci bloccherebbero. Il video mostra anche un confronto tra la grafica del gioco originale e questa nuova versione.