Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1 si aggiorna con la patch 1.3.1: ecco le novità

Konami ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1, che ha ricevuto in queste ore la patch 1.3.1 che evolve il software applicando diversi miglioramenti, di cui vediamo qualcosa qui sotto e che riguardano lo sblocco di alcuni trofei e soluzione di problemi vari.

Potete trovare le note ufficiali della patch 1.3.1 a questo indirizzo sul blog di Metal Gear Solid, con le novità e le correzioni che risultano suddivise per gioco, oltre ad altri problemi rilevati che verranno poi risolti in update successivi.

Mentre varie questioni sono effettivamente risolte con questo aggiornamento, altre risultano ancora in corso di soluzione, come alcuni blocchi che si verificano durante le scene d'intermezzo o il mirino laser che sembra non funzionare nel migliore dei modi, dunque ci sarà ancora da attendere un po'.