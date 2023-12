GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 19 dicembre 2023 propongono tanti giochi

Le feste si avvicinano sempre di più e questo vuol dire (anche) che il Calendario dell'Avvento di GameStop Italia prosegue verso la propria fine. Come ogni giorni ci sono nuove promozioni interessanti per gli appassionati di videogiochi.

Calendario dell'Avvento del 19 dicembre 2023

MotoGP 23

Quest'oggi le promozioni sono alquanto miste, iniziando con alcuni titoli sportivi come MotoGP 23 che costa solo 19.98€ per PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox. Con 29.98€ invece potete portarvi a casa Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged per tutte le piattaforme, oppure aggiungere dieci euro per ottenere la versione Pure Fire Edition.

Interessante è anche l'offerta per Hogwarts Legacy, che costa 29.98€ in versione PS4 e Xbox One, 39.98€ in versione PS5 e Xbox Series X|S e 49.98€ su Nintendo Switch, che ricordiamo è la versione pubblicata più di recente.

Passando in casa Activision Blizzard, possiamo trovare Call of Duty Modern Warfare III a 69.98 per tutte le piattaforme e Diablo IV a 54.98€ per PS4 (cross-gen bundle), PS5 e Xbox.

Infine, a 19.98€ potete acquistare un Controller EgoGear SC10 RGB nero.